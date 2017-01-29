Trabzonspor-Gaziantepspor Notları

2 MAÇTA AYNI KADRO
Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Gaziantepspor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçı 11'inde değişiklik yapmadı. Ersun Yanal, ligde son 2 maçtır kazanan kadroyu korurken kalede Onur, savunmada Pereira, Uğur, Durica, Mas, orta sahada Onazi ve Okay, ileride ise Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay ve N'Doye'a görev verdi.
RODALLEGA KADRODA
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Gaziantepspor maçının 18 kişilik kadrosunda kendisine şans buldu. Ersun Yanal ilk 11'de yine N'Doye'a şans verirken Rodallega'yı da yedek kulübesinde oturttu.
ONUR 200'ÜNCÜ MAÇINDA
Trabzonspor'un takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, Gaziantepspor maçıyla birlikte bordo mavili formayla 200'üncü maçına çıktı. 2008 yılında Karşıyaka'dan Trabzonspor'a transfer olan 29 yaşındaki deneyimli kaleci, bordo mavili takımla lig, kupa ve Avrupa'da bugüne kadar toplam 199 karşılaşmada görev yaptı.
Trabzonspor Kulübün'e ait sosyal medya hesabı twitterdan da yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor formasıyla 200'üncü maçında" denildi.
YENİ STATTA İLK MÜSABAKA OYNANDI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynanan maçla birlikte Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden Trabzonspor'da taraftarlar, Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Yeni stattaki ilk resmi karşılaşmada bordo mavili taraftarlar, ilk müsabaka olan Gaziantepspor maçında 41 bin 461 seyirci kapasitesi bulunan tribünlerin önemli bir kısmını doldurdular.
- Trabzon