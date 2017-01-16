Trabzonspor, Fenerbahçe?yi Neden Reddetti?

FutbolArena Özel - Trabzonspor takımdan ayrılmak isteyen Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye vermedi. Mehmet Ekici'ye karşılık Aatıf artı 500 bin Euro teklifine sıcak bakan bordo-mavili kulüp, Aatıf'ın transferi istememesi nedeniyle Fenerbahçe'nin sadece para teklifini kabul etmedi.



Fenerbahçe'de oynamak isteyen Mehmet Ekici için Fenerbahçe, Trabzonspor'a 2 milyon Euro teklif etti ama bordo-mavili kulüp bu teklifi kabul etmedi.



Trabzonspor, Mehmet Ekici transferinde Fenerbahçe'nin teklifini neden kabul etmedi?



Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mehmet Ekici'ye Fenerbahçe'den gelen 2 milyon Euro transfer teklifine hayır diyen Trabzonspor'un yanıtı ortaya çıktı. Trabzonspor cephesi, Fenerbahçe'ye "Mehmet Ekici için başka bir kulüple, takımımız için daha karlı bir transfer paketi üzerine çalışıyoruz" dedi. Bu yanıtın ardından Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transfer görüşmeleri durdu. Bu arada yapılan görüşmelerde Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye "Ekici için Beşiktaş'a söz verdik" dediği de iddia ediliyor.



Mehmet Ekici, Beşiktaş'a transfer olacak mı?



FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye, "Mehmet Ekici için başka bir kulüple, takımımız için daha karlı bir transfer paketi üzerine çalışıyoruz" diyerek 2 milyon Euro'yu reddetmesine neden olan görüşme Beşiktaş'la. Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı alan bordo-mavili kulüp, siyah beyazlı takımdan hem Ömer Şişmanoğlu hem de Kerim Frei'le de ilgileniyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler bu oyuncuların takası ve para üzerinden devam ediyor.