Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında 26 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana Kızılcabölükspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular katılmadı. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.