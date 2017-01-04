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Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın 1.5 Milyon Euro Karşılığında Transfer Edildiğini Bildirdi
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın 1.5 Milyon Euro Karşılığında Transfer Edildiğini Bildirdi
4 Ocak 2017 Çarşamba 12:41
İSTANBUL / DHA.
İSTANBUL / DHA
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[9128808] DHA
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