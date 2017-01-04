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Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın 1.5 Milyon Euro Karşılığında Transfer Edildiğini Bildirdi

Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın 1.5 Milyon Euro Karşılığında Transfer Edildiğini Bildirdi

İSTANBUL / DHA.

Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın 1.5 Milyon Euro Karşılığında Transfer Edildiğini Bildirdi

İSTANBUL / DHA


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