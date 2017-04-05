Trabzonspor Dünyaca Ünlü Yıldızın Peşinde
Gelecek sezon 50. yıl dönümü kutlayacak olan Trabzonspor iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor.
Bu doğrultuda Ersun Yanal ile çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Dünyaca ünlü yıldızı gündemine alan Trabzonspor'da transfer ile ilgili bizzat Başkan Muharrem Usta'nın ilgilendiği dile getiriliyor.
Trabzonspor, Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu Philipp Lahm ile temasa geçti.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temelini atmak isteyen Bordo-Mavili yönetim yıldız bir oyuncuyu Trabzon'a getirmekte kararlı olduğu iddia edildi
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın çok yönlü tecribeli bir oyuncu istemesi üzerine harekete geçen yönetimin Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı formasıyla büyük başarılara imza atan Philipp Lahm'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Kulübüyle sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan oyuncunun transferi için tüm olanakların seferber edileceği kaydedildi.
Alman futbolcunun transferiyle bizzat Başkan Muharrem Usta'nın ilgilendiği dile getiriliyor. Haberts