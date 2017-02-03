Trabzonspor Düğmeye Bastı!

Trabzonspor yaz transfer döneminde yaptığı hataları ara periyottaki doğru adımlarla telafi etti ama bir sonraki sezonun başında daha net adımlar atmak için de şimdiden düğmeye basıldı.

Bordo-Mavililer'in Başkanı Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal'ın yaptığı son zirveden sonra harekete geçen Karadeniz ekibinde, öncelik sıralaması da belli. Buna göre Yanal'ın listesi doğrultusunda izleme ekibi her bölge için alternatifleri takip edecek ve detaylı raporlar hazırlayacak.

Trabzonspor'un önceliği ise orta saha ve forvet. Zira Ekici'nin gitmesiyle beraber her ne kadar Yusuf Yazıcı devreye girip harika işler yaptıysa da, gelecek sezon konulan şampiyonluk hedefi doğrultusunda bu bölgeye takviye kaçınılmaz.

Forvet konusunda ise Trabzonspor ağırlıklarından büyük ölçüde kurtuldu. Suk'u yollayan, Muhammet Demir'i kiralayan ve Ramil'i gözden çıkaran Bordo-Mavililer'de şu an sadece N'Doye ile yeni transfer Rodallega gol yükünü çekecek. Özetle, yeni sezonun şampiyonluk kovalayacak kadrosu için şimdiden çalışan Fırtına, yaz kampına transferlerini yetiştirmekte kararlı.

Kaynak: Fanatik