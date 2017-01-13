Trabzonspor Deplasmanda Bursaspor'u 2-1 Yendi

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

YERLİLER GECESİ

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Yusuf Yazıcı ile 28. dakikada Uğur Demirok'tan geldi. Bursaspor'un tek sayısını ise 39. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

HAMZA HOCA TRİBÜNE

Trabzonspor'da Dame N'Doye, 43. ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da, 23. dakikada itirazlarının ardından tribüne gönderildi.

Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 21 yaparken, Bursaspor ise 27 puanda kaldı. Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Bursaspor ise evinde Adanaspor'u konuk edecek.