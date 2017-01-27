Trabzonspor'dan Tartışma Açıklaması

TRABZONSPOR Kulübü, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın bitiminde Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo arasında yaşanan tartışmayla ilgili açıklama yaptı.



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küçük çaplı sözlü tartışma bazı basın yayın organları tarafından büyük bir olay gibi kamuoyuna duyurulmuştur. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki maç sırasında kazanma arzusunun getirdiği bu tür durumların olabileceği aşikardır. İki futbolcumuzun bu konu üzerinden yıpratılmaması gerektiğini önemle rica ederiz" denildi.



- Trabzon