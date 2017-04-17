Trabzonspor'dan Taraftarlar İçin Anma Mesajı

TRABZONSPOR Kulübü, 1997 yılında Kocaelispor-Trabzonspor maçından dönerken trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlar için anma mesajı yayınladı.



Bordo mavili kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, "1997 yılında Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı dönüşü Ankara Kızılcahamam'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Alaaddin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz ve Faruk Genç'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verildi.



- Trabzon