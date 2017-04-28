Trabzonspor'dan Taraftarına Uyarı Var!

TFF ve UEFA Talimatları gereği stadyumlarda meşale yakmak, stadyumlara yanıcı, yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasaktır.



Takımımızın daha önce oynadığı müsabakalarda taraftarlarımızın rakip takım veya takımlara yönelik kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmuştur.



Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra, sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.



Toplu taşıma kullanmaya ve erken saatte gelmeye özen gösterelim



Takımımızın Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabaka için yarın (Cumartesi) 15.30'dan itibaren hem ilçelerden (belediye binalarının önü) hem de şehir merkezinden (Trabzon Barosu önü) otobüs seferleri düzenlenecektir. Taraftarlarımızın yoğunluk sebebiyle stadyuma toplu taşıma kullanarak ve erken saatte gelmeleri özellikle rica olunur.



Güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine uyalım



Taraftarlarımızın stadyum çevresinde özel ve resmi güvenlik güçlerinin trafik yönlendirmelerine uyması büyük önem taşımaktadır.



Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini bekliyoruz.