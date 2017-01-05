Trabzonspor'dan Sürpriz Caceres Hamlesi

TRABZONSPOR'da devre arası transfer çalışmaları sürerken, son olarak Juventus forması giyen Martin Caceres'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu öğrenildi.



Trabzonspor, stoper mevkii için kadrosuna katmayı düşündüğü Serdar Taşçı ile maddi konularda anlaşamayınca, bonservisi elinde olan Martin Caceres ile görüşmelere başladı. Bordo mavililerin 29 yaşındaki deneyimli savunmacı ile görüştüğü, bonservisi elinde olması nedeniyle de maddi konuda da cazip olan bu transferi sonuçlandırmaya çalıştığı belirtildi. Caceres, son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'un formasını giymişti.



- Antalta