Trabzonspor'dan Sermaye Artırımı

Trabzonspor'un Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bordo-mavililerin kayıtlı sermaye tavanın 125 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul uygun görüldüğü bildirdi.



Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2017-2021 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere mevcut 125.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinde bulunan "Şirketin Sermayesi" başlıklı tadil metni ile ilgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Kayıtlı Sermaye Tavanı tadil metni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."