Trabzonspor'dan Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı

TRABZONSPOR Kulübü, Tunceli'deki helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden şehitler için başsağlığı mesajı yayınladı.



Bordo mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tunceli kırsalındaki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



- Trabzon