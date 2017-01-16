Trabzonspor'dan Mehmet Ekici Açıklaması





Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Mehmet Ekici'nin takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.



Trabzonspor'da transfer sürecinde basında yer alan ifadeleri nedeniyle Bursaspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin, bundan sonraki süreçte çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüreceği belirtildi.



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici Teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir."



- Trabzon