TRABZONSPOR Kulübü, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın geçici transferleri konusunda Gaziantepspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve 2016/2017 futbol sezonu 1'inci transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- Trabzon
Trabzonspor'dan Kap'a Muhammet ve Sefa Açıklaması
TRABZONSPOR Kulübü, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın geçici transferleri konusunda Gaziantepspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
TRABZONSPOR Kulübü, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın geçici transferleri konusunda Gaziantepspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads