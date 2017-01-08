TRABZONSPOR Kulübü, Güray Vural'ın Kayserispor'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Güray Vural'ın Kayserispor Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- Trabzon
Trabzonspor'dan Kap'a Güray Açıklaması
TRABZONSPOR Kulübü, Güray Vural'ın Kayserispor'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
TRABZONSPOR Kulübü, Güray Vural'ın Kayserispor'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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