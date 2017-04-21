Trabzonspor'dan Kap'a Bildiri!

Bordo mavili kupüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile UEFA arasında 20 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan uzlaşma anlaşması kapsamında, 2016/17 sezonuna ilişkin olarak şirketimize ait tüm raporlar, UEFA'nın ilgili kurullarına sunulmuştur. UEFA'nın yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, şirketimizin iş bu uzlaşma sözleşmesi ile daha önce kabul etmiş olduğu sportif sınırlamaların ve diğer şartların aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Kaynak: Skorer