Trabzonspor'dan İlhan Cavcav Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav için açıklama yaptı.



Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981'de ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav'ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz." - TRABZON