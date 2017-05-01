Trabzonspor'dan İki Bomba Birden!
Trabzonspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları erken sıvadı. Stoper Serdar ve orta saha Tosic için resmi harekat başladı.
Bordo-mavili takım Süper Lig'de Avrupa Kupası vizesi kovalarken başkan Muharrem Usta da önümüzdeki sezonun transferlerini şimdiden bitirmek için ciddi adımlar atmayı sürdürüyor. Usta dün günün erken saatlerinde Rusya'ya uçtu. Hedefteki isimler devre arası da kadroya katılmak için büyük uğraş verilen Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı ile CSKA Moskova'nın orta sahasındaki yıldızı Zoran Tosic.
UEFA ile Finansal Fair-Play anlaşması olan Trabzonspor bütçesini denk tutmak için kiralık ve kontratı biten futbolculara yönelmeyi tercih etmişti. Serdar Taşçı ve Zoran Tosic'in kontratları sezon sonu bitiyor.
Muharrem Usta bu iki oyuncuyla bire bir görüşüp transferlerini tamamlamaya çalışacak. Serdar Taşçı, hem sezon başında hem de devre arasında teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği bir isimdi. Sezon sonu kontratı bitecek olan futbolcu 30 yaşında, 1.86 boyunda. Yanal daha önce Rusya'ya gidip Serdar ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Transferi devre arası gerçekleşmeyince 30 yaşındaki oyuncu sezon sonu için söz vermişti.
MANU'DA OYNAMIŞTI
Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta'nın Rusya'da görüşeceği diğer isim Zoran Tosic. Kariyerinde bir dönem Manchester United'da da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu teknik direktör Ersun Yanal'ın hayran olduğu futbolculardan. Yanal, Tosic için yönetimine "Eğer bize gelirse büyük işler yapar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir futbolcu" yorumunda bulunmuştu. Muharrem Usta, sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncuyla görüşüp onun da transferini bitirmeye çalışacak.
DERBİDE KARŞILAŞTILAR
Zoran Tosic ile Serdar Taşçı, dün akşam Moskova derbisinde karşı karşıya geldi. Serdar'ın forma giydiği Spartak Moskova'nın, Tosic'in görev yaptığı CSKA Moskova'yı 2-1 yendiği maçı Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da takip etti. Ligde puanını 60'a yükselten lider Spartak Moskova'da oynayan Serdar, 90 dakika sahada kaldı. Ersun Yanal'ın takımda görmeyi çok istediği CSKA'lı Tosic ise devre arasında oyuna girdi ama takımını yenilgiden kurtaramadı.
(Fotomaç)