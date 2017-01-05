Trabzonspor'dan Galatasaray'a Transfer Çalımı!

İlk olarakEmmanuel Mas ve Joao Pereira ile resmi sözleşme imzalayan Bordo-Mavililer, en son Juventus'ta forma giyenUruguaylı stoperMartin Caceresile büyük ölçüde anlaşma sağladı.Sezon öncesi ve devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Caceres'in Trabzonspor'a yakın olması herkesi şaşırttı.

-Bonservis sorunu yok

Caceres'in Bordo-Mavililere yeşil ışık yaktığı, savunma oyuncusununbonservisinin elinde olması bu transferi kolaylaştıran en önemli etmen oldu. 2015/16 sezonunda Juventus formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki savunmacı bu sezon sadece Urugay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Ajansspor)