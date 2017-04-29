Trabzonspor'dan Flaş Açıklama

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı sonrası yaşanan olayla alakalı kulüpten açıklama yapıldı

Trabzonspor'dan Flaş Açıklama

Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

"Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı sonrasında bazı kişilerle Yönetim Kurulu Üyemiz Gökhan Saral arasında sözlü bir tartışma yaşanmıştır. Ancak bazı basın organlarında iddia edildiği şekilde fiziki bir müdahale söz konusu olmamıştır. Yönetim kurulu üyemize yönelik bu sözlü saldırı adli mercilere intikal etmiş olup konu ayrıca kulübümüz tarafından da incelenmeye alınmıştır."


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