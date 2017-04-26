Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Transfer Çalımı!

Devre arasında uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Gustavo Scarpa konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı... sarı-lacivertli ekibin Fluminense'nin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgilenmeye devam ettiği ama devreye Trabzonspor'un girdiği iddia edildi.



Radio Bandeiranse'de yer alan iddiaya göre; daha önce Ganso konusunda Fenerbahçe'ye rakip olan Trabzonspor'un bu kez de Scarpa konusunda zorluk çıkardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin bir süredir Scarpa'nın menajeri Robalinho ile görüştüğü, Trabzonspor'un ise 23 yaşındaki solak yıldız adayının Avrupa haklarını elinde bulunduran Hollandalı menajer Cihan Korkmaz üzerinden görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.



Scarpa'nın Avrupa haklarını elinde bulunduran Korkmaz'ın bir hafta önce avukat Antoni Alexandrakis ile İstanbul'a gittiği ve Trabzonspor'un başkanı ile bizzat görüştüğü bildirildi.



Gustavo Scarpa kimdir?



23 yaşındaki Gustavo Scarpa, Fluminense altyapısında yetişti. Bir sezon Red Bull takımında kiralık oynadı. 2015 yılında Fluminense'ye geri dönen Scarpa, kariyerinde 61 maça çıkıp, 10 gol attı ve 9 asist gerçekleştirdi. Orta sahada ve sol kanatta formma giyen Scarpa'nın transfermarkt değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



(Fotospor)