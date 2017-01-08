Trabzonspor'dan Eduardo Hamlesi!

Savunma takviyelerinin ardından forvet transferine yönelen Bordo-Mavililer, Sion'da forma giyen 23 yaşındaki Senegalli golci Moussa Konate ve Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi biten Brezilyalı santrfor Eduardo için girişimlerini hızlandırdı.

Muhammet Demir'i eski kulübü Gaziantepspor'a kiralayan Fırtına'da teknik direktör Ersun Yanal'ın forvet hattına bir takviye yapılması konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Sezonun ilk yarısında gol yollarında oldukça sıkıntı çeken Bordo-Mavililer'de öne çıkan ilk ismin Sion'da devreyi 8 gol, 2 asistle tamamlayan Konate olduğu, aksilik çıkması durumunda ise bondervisi elinde bulunan Eduardo'nun kadroya dahil edileceği öğrenildi. Oumar Niasse ve Rodallega transferleri ise geri dönüş alınamaması sebebiyle rafa kaldırıldı.

Kaynak: Fanatik