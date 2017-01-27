Trabzonspor'dan Castillo ve Mustafa Akbaş Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Atiker Konyaspor ile oynanan maçta tartışma yaşayan Mustafa Akbaş ve Castillo hakkında açıklama yaptı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile dün oynadığı maçın bitiminde futbolcularımız Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo arasında yaşanan küçük çaplı sözlü tartışma bazı basın yayın organları tarafından büyük bir olay gibi kamuoyuna duyurulmuştur. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki maç sırasında kazanma arzusunun getirdiği bu tür durumların olabileceği aşikardır. Haliyle iki futbolcumuzun bu konu üzerinden yıpratılmaması gerektiğini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - TRABZON