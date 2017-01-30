Trabzonspor'dan Bir İmza Daha!

Ligin ikinci yarısında çıkış yakalayan Trabzonspor, ara transferde bir transfer daha yaparak Napoli'den El Kaddouri'yi almaya hazırlanıyor.

Daha önce Trabzonspor'un Hugo Rodallega transferini de resmi açıklamadan önce duyuran sport sunucusu Değer Okşar Twitter hesbından, "El Kaddouri salı sabahı İstanbul'a gelecek, ardından Trabzon'a gidecek. Yani 2 gün içinde ölmezse, haftaya oynayacak. Yeterince açık sanırım..." yazdı.

Kaynak: Goal.com