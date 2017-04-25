Trabzonspor'dan Bilet Açıklaması

TRABZONSPOR Kulübü, bilet fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından 2 bilet fiyatı arasındaki farkın taraftarlara iade edileceğini açıkladı.



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Takımımızın 29 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasına önceki fiyattan bilet alan taraftarlarımıza duyurumuzdur. İki bilet fiyatı arasındaki fark, önceki fiyatlandırmadan bilet alan taraftarlarımızın Passolig kartlarına otomatik olarak geri yüklenecektir. Taraftarlarımızın bu konuda herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Yeni fiyattan biletlerimizin satışları ise devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



Bordo mavililerin Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın son açıklanan bilet fiyatları ise şöyle:



"Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu 40 TL, Batı 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Platinum 250 TL"



- Trabzon