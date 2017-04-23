Trabzonspor'dan Başsağlığı

TRABZONSPOR Kulübü, yaşamını yitiren Gaziantepsporlu futbolcu Frantisek Rajtoral için başsağlığı mesajı yayınladı.



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yer alan mesajda, "Gaziantepspor Kulübü futbolcularından Frantisek Rajtoral'ın yaşamını yitirdiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Rajitoral'ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm Gaziantepspor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



- Trabzon