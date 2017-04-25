Trabzonspor'dan Akyazı Spor Kompleksi Açıklaması!

Bordo mavililer Kamu Aydınlatma Platforumu'nda yaptığı açıklamada 15 yıllık kira bedelinde yanlışlık olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi;



"Şirketimiz tarafından, SPK lisanslı Bağımsız Gayrimenkul Değerleme firması, Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin kira bedelinin tespiti maksatlı olarak hazırlatılan bağımsız gayrimenkul değerleme raporu tamamlanmıştır. 25.04.2017 tarih ve MD-SP155 numaralı rapor sonucuna göre, ilgili alanın yıllık kira bedeli 12.500.000.-TL olarak tespit edilmiştir. Makro Gayrimenkul A.Ş. tarafından yapılan hesaplamalar neticesinde "%7,92" oranındaki ortalama kira artışı da dikkate alındığında, ilgili alanın 15 yıllık kira bedelinin bugüne indirgenmiş değerinin, 135.355.549,34.-TL olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ortaya çıkan bu tutar, 27.03.2017 tarihinde şirketimiz ile Futbol A.Ş. arasında belirlenmiş olan 134.893.551,61.-TL.'nin üzerinde kalmış olması dolayısı ile, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi için belirlenen ve daha önce kamuya açıklanan kira bedelinin revize edilmesine gerek olmadığına ve ilgili raporun kamuoyu ile de paylaşılmasına karar verilmiştir"