Trabzonspor'da Yeniler Formaya Çabuk Isındı

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da ara transferde kadroya dahil edilen futbolcuların hepsi forma şansı bulurken en çok sahada kalan isim ise Beşiktaş'tan alınan Olcay Şahan oldu.
Bordo-mavililer, ara transferde kadrosunu Arjantin'in San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Sporting Lizbon'dan Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı alarak güçlendirdi.
Ligin ilk yarısını beklentilerin uzağında tamamlayan Karadeniz ekibi, ara transferlerin ardından ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u mağlup ederek 9 puan çıkarmayı başarırken yeni oyuncuların hepsi de forma şansı bularak takıma önemli katkı yaptı.
En fazla Olcay Şahan forma giydi
Olcay Şahan, Trabzonspor'da 5 transfer arasında en fazla forma giyen oyuncu olarak dikkati çekti.
Bordo-mavili kulüp ile anlaştıktan bir gün sonra Bursaspor maçında sahaya çıkan futbolcu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5 resmi karşılaşmanın hepsinde görev alarak 428 dakika mücadele etti.
Mas, Pereira ve Olcay ligde firesiz
Ligin ikinci yarısının ilk 3 haftasında Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi.
Pereira 5 resmi maçta 370 dakika, Mas 4 maçta 360 dakika süre aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 180 dakika oynayan Medjani, ligde 3 maçta 55 dakika sahada kalarak toplam 235 dakika görev yaptı.
Akhisar Belediyespor'dan transferin son günlerinde kadroya katılan Hugo Rodallega ise Gaziantepspor maçının ikinci yarısında sahaya çıkarak 24 dakika şans buldu.
-Çubukçu: "Yanal'ın katkısı var"
Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transferde aldıkları futbolcuların takıma hemen uyum sağladığını söyledi.
Çubukçu, yeni transferlerin takıma katkı sağladığını vurgulayarak, "Aramıza katılan tüm futbolcuların ilk 11'de yer alabilecek potansiyelde olması bizi memnun etti. Bu transferlerin gerçekleşmesinde de teknik direktörümüz Yanal'ın katkısı var." diye konuştu.
Takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Çubukçu, "Çok daha iyi bir Trabzonspor'un gayreti içindeyiz. Yeni stadımızla birlikte taraftarımıza görsel bir şölen sunmak, onların keyif alacağı bir oyun ortaya koymak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'da Yeniler Formaya Çabuk Isındı
Trabzonspor'da ara transferde kadroya dahil edilen futbolcuların hepsi forma şansı bulurken en çok sahada kalan isim ise Beşiktaş'tan alınan Olcay Şahan oldu.
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da ara transferde kadroya dahil edilen futbolcuların hepsi forma şansı bulurken en çok sahada kalan isim ise Beşiktaş'tan alınan Olcay Şahan oldu.