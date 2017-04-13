Trabzonspor'da Transfere Onay Çıktı

Devre arası Beşiktaş ile Mehmet Ekici görüşmeleri yapılırken Tolgay Aslan, Trabzonspor'un direkt olarak telaffuz ettiği isimdi. Ancak hem Mehmet Ekici'nin Siyah-Beyazlılar'a gitmemesi hem de Tolgay'ın istediği yüksek ücret görüşmeleri tıkamıştı.



Yönetimden onay çıktı



Beşiktaş Yönetimi, Tolgay konusunda önceliği Trabzonspor'a verdi ve özetle, "Siz oyuncuyu ikna ederseniz biz de gerekli kolaylığı sağlarız" dedi. Şimdi top Bordo- Mavililer'de... Teknik direktör Ersun Yanal, 2. Trabzonspor döneminde de isteyip alamadığı Tolgay için bizzat devreye girecek. Oyuncuya kulübün gelecek planlarını anlatacak, takım şeması hakkında bilgiler verecek.



Ardından Başkan Muharrem Usta'nın da futbolcunun parasını Trabzonspor ölçülerine çekme mesaisi başlayacak. Tolgay Aslan her ne kadar şu an için Trabzonspor seçeneğine mesafeli duruyor olsa da sezon sonuna kadar dengelerin değişmesi olası.



Kaynak: Fanatik