Trabzonspor'da Taraftarlar İçin Anma Mesajı

TRABZONSPOR Kulübü, 1992 yılında Beşiktaş-Trabzonspor maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlar için anma mesajı yayınladı.



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yer alan mesajda, '1992 Yılında Samsun'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı ve Ziya Kara'yı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun' ifadelerine yer verildi.



- Trabzon