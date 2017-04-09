Trabzonspor'da Seri Bitti!

Medical Park Arena'da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, son yılların en çekişmeli maçlarından birine sahne olurken, futbolseverler gole ve pozisyona doydu. Teknoloji harikası stadı dolduran Bordo-Mavili taraftarların coşkusu 90 dakika boyunca hiç kesilmezken, Trabzonspor da iyi başlamadığı karşılaşmayı oldukça iyi bir futbolla devam etse de gol düellosunu kazanan taraf 4-3'lük skorla lider Beşiktaş oldu ve Fırtına için bir devir kapanmış oldu.



Avrupa zora girdi



Dile kolay. 13 Ocak'ta deplasmanda Bursaspor ile oynadığı ve kazanmayı başardığı mücadele sonrası harika bir seri yakalayan Bordo-Mavililer'e Beşiktaş dur dedi. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkararma şansını tepen Trabzonspor, Avrupa kupaları hedefinde ağır yara aldı.



Beşiktaş'a 3 gol birden



Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş'a sahasında 3 gol birden atmayı başaran Trabzonspor, bu sezon içinde bunu başaran ilk takım oldu. Şampiyon olduğu sezon ligde rakiplerinin hiçbirinden 3 gol ya da daha fazlasını yemeyen Siyah-Beyazlılar, aynı başarıyı Trabzonspor karşısında sürdüremedi. Öte yandan Trabzonspor'la oynadığı son 2 deplasman maçını 2-0'lık skorlarla kazanan Beşiktaş, yine Bordo-Mavililer'e galibiyet şansı tanımadı.



Yusuf Yazıcı'dan çifte asist



Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, dün Beşiktaş mücadelesiyle formasına kavuştu. Maça oldukça etkili başlayan ve uzaktan çektiği şutlarla Beşiktaş kalecisi Fabri'ye zor anlar yaşatan Yusuf Yazıcı, asıl farkı ise verdiği gol paslarıyla yaptı. 25. dakikada Okay'ın nefis füzesi öncesi asisti yapan isim olan 20 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada ise Castillo'nun golünde verdiği pasla kalitesini konuşturdu. 2 asistle yıldızlaşan genç oyuncu, bu sezon kupa dahil asist sayısını 9'a yükseltmiş oldu.



(Fanatik)