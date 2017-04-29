Trabzonspor'da Sakatlık Şoku!
Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta Okay Yokuşlu talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Karşılaşmanın 38 dakikasında kasık bölgesinde hisettiği ağrı nedeniyle hakem Fırat Aydınus'dan izin isteyerek sahadan çıktı.
Trabzonspor kulüp doktoru Ufuk Şentürk'ün ilk incelemeleri sonrasında Okay Yokuşlu'nun devam edemeyeceği kararı verildi.
Yaklaşık 5 dakika sahada 10 kişi mücadele eden Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun yerine 42.dakikada Castillo oyuna dahil oldu.
Okay Yokuşlu oyuna devam edemezken yedek kulübesinde oyunu takip etmesi dikkat çekti.
Kaynak: Sporvadisi.com
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