Trabzonspor'da Rekabet Sevinci

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte ivme kazanan Trabzonspor'da futbolcular arasında yaşanan rekabet üst seviyeye çıktı.



Spor Toto Süper Lig'de arzuladığı şampiyonluğa ulaşmak için yeniden yapılanmaya giden Trabzonspor'da yaşanan değişim, futbolcular arasındaki rekabeti üst seviyeye çıkardı. Yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağlamalarıyla birlikte ortaya koydukları performans gelecek sezonki kadronun temelleri atan Karadeniz ekibinde moralleri üst seviyeye çıkardı.



Yanal'ın eli güçlendi



Son yapılan transferlerle birlikte gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan Teknik Direktör Ersun Yanal, farklı sistemler üzerinde duruyor. Elindeki oyuncu yapısına göre alternatifli planlar deneyen tecrübeli teknik adam, yedek kulübesini güçlendirmesiyle birlikte oluşan rekabete en çok sevinen isimlerin başında geliyor. Dengeli bir kadro kurmaya özen gösteren bordo-mavililerin teknik patronu, her bölgede gelecek vaat eden oyuncuları elinde bulunduruyor.



Her bölgede rekabet



Kalede Onur'un yeri sağlam gözükse de istim üstünde olan kalecinin ensesinde Esteban bulunuyor. Sağ kanatta Pereiara transferinin ardından yedek kulübesine geçen Zeki Yavru'da bu bölge için savaşını sürdürüyor. Savunmanın göbeğinde ise Durica ve Uğur Demirok yeri sağlam gözükse de Mustafa Akbaş, teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği ve savunmanın her bölgesinde kullanabileceği isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Savunmanın soluna transfer edilen Mas'ın performasından memnun olan Yanal, Luis Ibanez, Mustafa Akbaş ve Yusuf Erdoğan'ı da bu bölge için önemli bir alternatif olarak bulunduruyor.



Trabzonspor'da en çok rekabetin yaşanacağı bölge ise orta saha olacak. Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalması ve Bero'nun sakatlığının ardından Yusuf Yazacı'yı kazanan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal; Okay Yokuşlu, Onazi, Aytaç Kara, Bero, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Yusuf Erdoğan, Medjani ve Castillo gibi önemli ayakları da elinde bulunduruyor.



N'Doye ve Rodallega rekabeti



Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Hugo Rodallega rekabetin içinde yer alacak. Senegalli forvet oyuncusu N'Doye ile gol yollarında sıkıntı yaşasa da oyuna olan katkısından oldukça memnun Ersun Yanal'ın bu bölge için oldukça düşünceli olduğu öğrenildi. Son 3 haftadır kazanan takımın kadrosunda değişiklik yapmayan ve aynı ilk on bir ile sahaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, Osmanlıspor maçında N'Doye ve Rodellega arasında tercih yapacak olmanın sıkıntısı yaşasa da rekabetin tavan yapmasından dolayı oldukça memnun olduğu öğrenildi. - TRABZON