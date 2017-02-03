Trabzonspor'da Osmanlıspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı.



Günü iki antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.