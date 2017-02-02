Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak salonda gerçekleştirilen akşam antrenmanında, bordo-mavililerin denge ve kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.
Trabzonspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor'da Osmanlıspor Maçı Hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.