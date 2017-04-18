Trabzonspor'da Neşeli Antrenman

SPOR Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından gol vuruşu çalışıldı. Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların da neşeli olduğu ve sürekli birbirleriyle şakalaştığı gözlendi.



- Trabzon