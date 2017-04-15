Trabzonspor'da Ndiaye Formülleri

Yönetim, ilk etapta Osmanlıspor'a halen bu takımda kiralık oynayan Aykut Demir ile birlikte Aytaç Kara ve bir miktar para önerecek. Başkent ekibi kabul ettiği taktirde Ndiaye transferi gerçekleşecek. Aksi taktirde pazarlıklar devam edecek. Karadeniz ekibi, orta sahanın merkezinde hücuma dönük görev yapan Senegalli futbolcuyla ise prensipte anlaştı. Ndiaye, bordo-mavili formayı giymeyi kabul etti. 2 sezondur Osmanlı'da müthiş bir performans sergileyen ve oyun tarzıyla klasik bir 10 numaranın dışına çıkan Ndiaye, hem forvet arkasında hem de merkezde görev yapabiliyor. 2015-16 sezonu başında Norveç'in Bodo-Glimt takımından Osmanlıspor'a transfer olan Ndiaye için başkent ekibi 300 bin euro ödemişti. Kulübü ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Ndiaye, şu ana kadar 69 maça çıktı. Bu periyotta 18 gol atıp 7 de asist yapan 1.80 boyundaki yıldız, bu sezon ise 20 karşılaşmada 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Kaynak: 61saat