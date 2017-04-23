Trabzonspor'da İstenmeyen Adamdı...

Trabzonspor'da oynadığı dönemde bordo-mavili taraftarların istenmeyen adam ilan ettiği Mustafa Yumlu, Akhisar'da dikkat çeken bir performans sergiliyor.



Ara transferde Akhisar'a transfer olan Mustafa Yumlu, burada takımın değişmez isimlerinden biri olurken attığı gollerle de puan anlamında katkı sağlıyor. Akhisar'da ilk olarak 20. Haftada ki Ç. Rizespor maçında görev alan Mustafa, bu maçta attığı golle takımına 3 puanı getirirken daha sonra Adanaspor'a 2-1 yenildikleri maçta Akhisar'ın tek golünü kaydetmişti.



Bugün de Bursaspor ile oynanan mücadelede Mustafa, takımının ikinci golünü atmayı başardı. Akhisar'da el üstünde tutulan eski Bordo-Mavili oyuncunun stoper mevkiinde oynamasına rağmen oynadığı 8 maçta 3 gol atması dikkat çekici bulundu...



Maçta eski Trabzonsporlu oyuncu Olcan Adın 2 birden kaydederken maç Akhisar'ın 5,1 üstünlüğü ile sona erdi



Trabzonspor'da 7 sezon görev alan Mustafa Yumlu, bu sezonların sadece 2013,14Iünde 3 gol atma başarısı göstermişti. Geri kalan sezonların ortalamasında ise 2 gol istatistiği bulunuyor. Ancak Mustafa Akhisar'da 3 gol barajını 8'inci maçta buldu...