Trabzonspor'da İlginç Olay

İddiaya göre, Bordo-Mavililerin o oyuncusu alacakları yüzünden kulübe gelmiyor. İşte 61saat.com'da yer alan haber.



Spor Toto Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Medical Park'ta her geçen gün bir sıkıntı gündeme geliyor. Bir süredir oyuncu maaşlarının yatmadığı ve birçok oyuncunun huzursuz olduğu ifade edilmiş ve yönetimin de ardından maaşları ödeyerek sıkıntıyı giderdiği belirtilmişti. Sonrasında yine maddi sıkıntıları gündeme getiren Kadji, takımdan ayrılacağını açıklamış, menajerine de 'kulüp bul' çağrısı yapsa da uygun kulüp bulamaması nedeniyle yeniden geri dönmüştü.



Şimdi ise takımın önemli oyuncularından Julian Wright'ın, maddi sıkıntıları bahane ettiği ve eşinin doğum yapmasını mazeret göstererek yurt dışına çıktığı öğrenilirken, 1 hafta geçmesine rağmen geri dönmediği bilgisine ulaşıldı.



Takımın, yarın akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı çok zorlu müsabaka için bu akşam yola çıkacak olmasına rağmen oyuncunun gelmemesi ise adeta Bordo-Mavili yönetimi sıkıntıya soktu. Trabzonspor yönetimi, en kısa sürede maddi krizi çözerek oyuncuyu yeniden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.



61SAAT SPOR- Samet Emirzeoğlu