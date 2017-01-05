Trabzonspor'da İkinci Devre Hazırlıkları

Trabzonspor, ikinci devre hazırlıklarını yoğun yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Gloria Sports Arena'da yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman, orta ve pas çalışmasıyla sona erdi.



Bordo-mavili takımda yeni transferler Pereira ve Mas da antrenmanda yer aldı.



Antrenmana Güray Vural, Ramil Sheidaev ile tedavileri devam eden Dame N'Doye ve Bero'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için Togo Milli Takımı'nda yer alan Serge Akakpo katılmadı.



İdmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da kısa bir süre izledi.



Bordo-mavililer, çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.