Trabzonspor'da İki Değişiklik

Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak'ın Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesiyle Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado'nun forma yolu açıldı.



En son geçen yıl ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyen Esteban Alvarado, bu sezonun 28. haftasında Antalyaspor maçında ilk kez 11'de sahaya çıkacak.



19 mayıs 2016'daki Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Esteban Alvarado'nun, 337 gün sonra ligdeki forma hasreti son bulmuş olacak.



Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Dame N'Doye'un ise yeniden takıma dönmesi bekleniyor. Senegalli futbolcu, Beşiktaş maçı öncesi Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 2, Galatasaray ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol olmak üzere oynadığı son 3 mücadelede 4 kez fileleri havalandırmıştı.



Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.



Karadeniz ekibinin idmanına tüm futbolcular katıldı. İlk 20 dakikalık sürede bordo-mavili futbolcular, pas organizasyonlarının ardından 3 gruba ayrılarak gol vuruşu çalıştı.



Antrenmanın taktik ağırlıklı bölümünde ise yanal,forvet ve defans oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, Antalyaspor maçının 11 ini belirlemek için yoğun çaba harcıyor.