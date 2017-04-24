Trabzonspor'da Gençlerbirliği Maçının Biletleri Satışa Çıktı

TRABZONSPOR'un Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği Maçının Biletleri Satışa Çıktı

TRABZONSPOR'un Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

29 Nisan Cumartesi günü 19.00'da Medical Park Arena'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle; Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 30 lira, Doğu 60 lira, Batı 100 lira, VIP Silver 150 lira, VIP Gold 200 lira ve VIP Platinum 250 lira

- Trabzon

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