Trabzonspor'da Galibiyet İçin Son Koz!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Avrupa Kupalarına katılmak isteyen Bordo Mavililer Beşiktaş mücadelesi öncesi hem futbolcuların hem de personellerin tüm maaşlarını ve primlerini ödedi.



15 MİLYON TL'LİK ÖDEME



Kritik mücadele öncesi futbolcu maaşları, 3 maçlık primler, personel maaşları ile personel primlerini ödeyen Bordo Mavili kulüp toplamda 15 Milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdi. Yapılan ödeme sonrası kulüpte moraller tavan yaparken oyuncularında aldıkları primler sonrası Beşiktaş maçına moral motivasyonu yüksek bir şekilde çıkması bekleniyor.



Kaynak: 61saat