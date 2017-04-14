Trabzonspor'da Forvette Forma Rekabeti (Yeniden-Başlık'ta 'Forma' Eksik Yazılmıştı)

TRABZONSPOR'un 2 forvet oyuncusu Hugo Rodallega ile Dame N'Doye arasındaki forma rekabeti kızıştı, 2 oyuncu ilk 11 içinde yer almak için birbiriyle yarışa girdi.



Ligin ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da forvetlerin 2'nci yarıda skora katkı sağlamaya başlaması, teknik direktör Ersun Yanal'ın da yüzünü güldürdü. Ligin ilk devresinde 11 gol atan bordo mavililerde devre arasında Rodallega'nın transfer edilmesiyle birlikte ilk yarıda 11 maçta görev yapan N'Doye önce kulübeye çekildi, ardından yükselen performansıyla formasını geri aldı. Son oynanan Beşiktaş maçında cezası nedeniyle görev yapamayan N'Doye'un yokluğunda forma giyen Rodallega, karşılaşmada 1 gol attı, ortaya koyduğu performansla da beğeni topladı.



ANTRENMAN PERFORMANSLARI BELİRLEYİCİ OLACAK



Rodallega, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçı öncesi ilk 11 için N'Doye ile sıkı bir rekabete girdi. Bordo mavililerde 32 yaşındaki N'Doye, bu sezon ligde 20 maçta 1404 dakika süre aldı, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Devre arası transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet Rodallega ise forma giydiği 8 maçta 2 gol kaydetti. Ersun Yanal'ın yükselen formuyla dikkat çeken forvet oyuncuları arasında kime forma vereceği konusunda tercihini futbolcularının antrenmanlardaki performansına göre değerlendirek.



ORHAN: "TEMİZ OLDUĞUMUZ BİR DEFA DAHA TESCİLLENDİ"



Trabzonspor Hukuk Kurulu üyesi Avukat Hakan Orhan, Fenerbahçe'nin Trabzonspor aleyhine Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvuruyu reddettiğini belirtti. Avukat Orhan, bordo mavililerin 2010-11 sezonunda herhangi bir şike ve teşvik eylemine bulaşmadığının TFF, mahkemeler, UEFA ve CAS tarafından bir kez daha tescil edildiğini ifade etti. Avukat Hakan Orhan, Fenerbahçe'nin şikayeti ile başlayan soruşturmada 2014-15 sezonunda UEFA müsabakalarına katılım için gerekli olan formları uygun bir şekilde doldurmadığı için Trabzonspor Kulübü'ne 10 bin euro para cezası verildiğini, bordo mavililerin de bu durumu CAS'a taşıdığını hatırlattı. Avukat Orhan, CAS'ın Trabzonspor Kulübü'ne verilen 10 bin euro para cezasını da iptal ettiğini, hem Fenerbahçe, hem de UEFA'nın yargılama masrafı olarak da Trabzonspor'a 3'er bin İsviçre Frangı ödemesine karar verdiğini açıkladı.



Spor Toto Süper Lig'de 2010-11 sezonunda, Trabzonspor'un 3 maçta teşvik girişiminde bulunduğu gerekçesiyle UEFA'ya başvuran ve buradan sonuç alamayan Fenerbahçe Kulübü, olayı CAS'a taşımıştı. Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'u; Ankaragücü-Fenerbahçe, Sivasspor-Fenerbahçe ve Karabükspor-Fenerbahçe maçlarında teşvik primi verdiği iddiasıyla UEFA'ya şikayet etmişti



SARAL: "CİVADAN BASARIYI ELLERİNDE TUTAMAZLAR"



Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral ise konuyla ilgili olarak twitterden, "Fenerbahçe'nin 'kumpas' dediği dosyayı esas alarak Trabzonspor hakkında yaptığı şikayet, UEFA Disiplin Kurulu ve UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra CAS tarafından da reddedilmiştir. Trabzonspor'un emeğinin alın terinin üstüne oturmaya çalışanlar, başlarına gelenlerden ibret, ders almayanlar, civadan başarıyı ellerinde tutamazlar" paylaşımında bulundu.



ÖNGÜR İÇİN ANMA



Trabzonspor, kulübün kurucu üyelerinden Ruhan Öngür'ün ölümünün 40'ıncı yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden Ruhan Öngür'ü ölümünün 40'ıncı yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Öngür, Trabzonspor'un kuruluş aşamasında etkin rol üstlenmiş, kuruluşun ardından altı dönem de yönetimde yer almıştı. Trabzonlu olmayıp Trabzonspor'a emek ve gönül veren değerlerimizden ilkiydi. 14 Nisan 1977'de aramızdan ayrılan sayın Öngür'ü özlemle anıyoruz" denildi.



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