Trabzonspor'da, Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da, Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında dün akşam sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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