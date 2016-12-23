Trabzonspor'da Fenerbahçe Hazırlığı Başladı

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu sabah saat 10.00'da yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kızılcabölükspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular katılmadı. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.



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