Trabzonspor'da Esteban'a Doğum Günü Kutlaması

Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'ya 28'nci yaş günü nedeniyle doğum günü kutlaması yapıldıKendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yasadığını belirten Esteban'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.

Trabzonspor'da Esteban'a Doğum Günü Kutlaması

Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'ya 28'nci yaş günü nedeniyle doğum günü kutlaması yapıldı

Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yasadığını belirten Esteban'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Kutlamada futbolcular birbirleriyle şakalaştığı görüldü.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün 18.00'de yaptığı antrenmanla tamamladı. - Trabzon

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