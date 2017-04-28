Trabzonspor'da Esteban'a Doğum Günü Kutlaması





Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'ya 28. yaş günü nedeniyle doğum günü kutlaması yapıldı.



Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yasadığını belirten Esteban'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Kutlamada futbolcuların birbirleriyle şakalaştığı görüldü.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



Bu arada Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün 18.00'de yaptığı antrenmanla tamamladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Esteban doğum günü kutlamasından görüntüler



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