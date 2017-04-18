Trabzonspor'da Esteban'a 337 Gün Sonra Forma

TRABZONSPOR'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado, kaptan Onur'un kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında ligde 337 gün sonra forma giyebilecek.



Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maçta görev yapan ancak ligde forma şansı bulamayan kaleci Esteban, ligin 28'nci haftasında cumartesi günü oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında kart cezalısı Onur'un yokluğunda kaleyi devralırsa 337 günlük forma hasretine son verecek.



BU SEZON LİGDE İLK KEZ



Son olarak ligde 2015-16 sezonunun 34'üncü haftasında 19 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen Kosta Rikalı kaleci, bu sezon en son Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2017'de Atiker Konyaspor ile oynanan grup maçında görev aldı. 2015-16 sezonunda bordo mavili takıma transfer olan 27 yaşındaki kaleci, Trabzonspor formasıyla 24 maça çıktı.



HUKUK KURULU'NDA İSTİFA



Öte yandan Trabzonspor Hukuk Kurulu üyesi Avukat Hakan Orhan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hakan Orhan, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Şike sürecinde, Trabzonspor için yaptığım gönüllü avukatlık hizmetine, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) süreçlerinin tamamlanmış olması nedeniyle son veriyorum" ifadelerini kullandı.



- Trabzon